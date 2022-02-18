«أشيد بدور منظمة الصحة العالمية في مواجهة أزمة كورونا».. تصريحات الرئيس السيسي اليوم

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدة تصريحات مهمة خلال كلمته التي ألقاها اليوم 18 فبراير، خلال فعاليات اليوم الثاني من فعاليات الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل بمقر الاتحاد الأوروبي.

في التقرير التالي نقدم أبرز تلك التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي اليوم.

إنتاج اللقاحات:

أكد الرئيس السيسي أهمية دعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصة ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

وأكد أن مصر تقوم بجهود كبيرة في إنتاج اللقاحات لتصديرها إلى العديد من الدول، قائلا: "أعرب عن تقديري لاختيار مصر للحصول على التكنولوجيا الطبية لإنتاج اللقاحات في أفريقيا".

وعبر عن تقديره لاختيار مصر للحصول على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع اللقاحات لمواجهة كثير من الأمراض المستعصية.

كورونا فاجأت العالم كله:

قال الرئيس السيسي إن جائحة كورونا فاجأت العالم كله والتحرك نحوها لم يكن سريعا بسبب المفاجأة وعدد حالات الوفيات والإصابات، وثمن الرئيس الجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز، حيث يصب في حماية العالم أجمع من جائحة كورونا.

مصر تسعى لتوفير التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع اللقاحات:

قال الرئيس السيسي إن مصر تسعى إلى توفير التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع اللقاحات فى قارة إفريقيا وتمكين الدول الإفريقية من مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعمت الدول الإفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

التواجد في القمة انعكاس للشراكة الدولية:

قال الرئيس السيسي إن التواجد في القمة الأفريقية الأوروبية انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بالمصير المشترك، نتيجة لما بذلته من جهود كلا من فرنسا وجنوب أفريقيا على مدار الفترة الماضية، لبلورة رؤية أفريقية أوروبية مشتركة لدعم القارة الأفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات.

نعمل على إرساء شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في مجال تصنيع اللقاحات:

قال الرئيس السيسي: "اسمحوا لي أن أصف هذا الصباح بأنه صباح جميل مفعم بالأمل ومفعم بالسعادة والمبادرة دي كل من ساهم فيها واشترك فيها.. الجائحة فاجأت العالم كله، وبالتالي التحرك لها لإيجاد حل لها كان سريع وإن خد بعض الوقت.. لكن إحنا بنقول في أفريقيا أن نصل متأخرين خير من ألا نصل".

الإشادة بدور منظمة الصحة العالمية:

أشاد الرئيس السيسي بجهود منظمة الصحة العالمية لتحقيق الإنجاز الذي ساهم في تمكين الدول الإفريقية، من تجاوز الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وقال إنه "ما يصب في حماية العالم أجمع من آثار الجائحة".

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو توفيرها للدول الأفريقية الشقيقة، استنادا للبنية الصحية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم، لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر وأيضا لدعم الدول الأفريقية، فالدعم المقدم إلى الدول الأفريقية بما فيها مصر لمواجهة تداعيات كورونا، يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التى نسعى إليها في المجال الصحي".

الدعوة إلى تعزيز الجهود:

أضاف السيسي خلال كلمته قائلا: "ادعو الشركاء من الدول الصديقة إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير الدعم اللازم والمستدام لسد الاحتياجات الصحية وتعزيز الآليات الدولية لتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها".