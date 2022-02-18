استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4626 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و105 حالات وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و59 ألفا و 192 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و255 حالة إصابة كما سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2939 وفاة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 ألفا و938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و282 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و672 ألفا و198 والوفيات إلى 104 ألاف و106 حالات وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و896 ألفا و9 حالات منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 234 ألفا و872 حالة، بإجمالي وفيات 1614.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1349 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و295 ألفا و250 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 4326 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و240 ألفا و562 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 761 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و3 حالات وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 459 ألفا و944 حالة، والوفيات إلى 2155.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 ألفا و66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و674 ألفا و477 إصابة وسجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 22 ألفا و565 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 36 ألفا و190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و613 ألفا و362 إصابة وسجلت خلال الفترة نفسها، 90 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 39 ألفا و278 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 ألفا و701 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت أيضا 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 32 ألفا و239 حالة وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و138 ألفا و215 إصابة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، تسجيل 1417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 413 ألفا و295 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 25 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8 آلاف و278 حالة.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 556 ألفا و256 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و319 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إلفن ميانمار/ المحلية.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 18 ألفا و545 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 533 ألفا و425 إصابة وسجلت وزارة الصحة 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 930 حالة.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 11 ألفا و503 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 484 ألفا و518 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 ألفا و 886 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و517 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 483 ألفا و932 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 38 ألفا و 106 حالات وفاة.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 25 ألفا و 862 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و 992 ألفا و940 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 4834 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1885 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 26 ألفا و935 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 حالة وفاة.