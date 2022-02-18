الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مجلس النواب الجزائرى: مصر تخوض تجربة فريدة تحت قيادة الرئيس السيسى

جريدة الدستور

أكد نائب رئيس مجلس النواب الجزائري منذر بودن، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخوض تجربة فريدة من نوعها في جميع المجالات.

وأوضح بودن لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، أن هناك فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجزائر، لاسيما في ظل وجود إرادة حقيقية وقوية بين قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن أمله في أن تتجسد هذه الإرادة في الميدان.

وأضاف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، أن الجزائر ومصر قطبان أساسيان في جميع الفضاءات الدولية، مضيفا أن التعاون بينهما سوف يساهم كثيرا في تطور البلدين.

واستطرد قائلا: "إنه لا يمكن ذكر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط دون ذكر مصر والجزائر، وكذلك لا يمكن الحديث عن القارة الإفريقية والمنطقة العربية دون تثمين دورهما".

وأضاف، أن هناك تحديات تواجه البلدين على غرار التحديات الاقتصادية وأهمية تطوير المبادلات التجارية الثنائية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب؛ حيث عانى البلدان من موجات إرهابية متطرفة، إلا أنهما استطاعا التغلب عليها بفضل قوة مؤسساتهما الوطنية.

وتابع قائلًا: إن هناك ملفات دولية تستدعي ضرورة التنسيق المشترك؛ من بينها الملف الليبي، حيث تجمع ليبيا، التي تعاني نوعا من اللا ستقرار وحروبا بالوكالة، حدودا مشتركة مع مصر والجزائر، ومن ثم فإن تكاتف الجهود بين القاهرة والجزائر لاستتباب الأمن في ليبيا سوف ينعكس بالضرورة على الاستقرار والأمن في البلدين".

وأشار نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن إلى أن الدبلوماسية البرلمانية في بلاده سيكون لها دورا كبيرا لمساندة الدبلوماسية الرسمية خلال الفترة القادمة، وتعول عليها القيادة السياسية كثيرا في مجال السياسة الخارجية.

ونوه إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تبادلا للزيارات بين مصر والجزائر على المستوى البرلماني؛ ستسمح للبلدين بالتعرف عن إمكانياتهما، وبحث آليات تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية والثقافية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

«عريس الإسماعيلية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل واقعة هزّت مصر: «رايحين شرم الشيخ»

الجيش الروسى يعلن إجراء مناورات نووية بحضور بوتين غدًا

مصر تسلم فلسطين نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوي عبر لبنان

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين