واشنطن تجمع معلومات «غير مسبوقة» للغزو الروسى المحتمل

تأمل الولايات المتحدة من خلال كشفها كميّة غير معهودة من المعلومات الاستخباراتية، في أن تجعل من الصعب على موسكو افتعال مبرر لاجتياح أوكرانيا، وهي استراتيجية طموحة غير أنها تحمل مخاطر بالنسبة لواشنطن.

وكشفت الإدارة الأمريكية منذ شهر عددا متزايدا من المعلومات السرية حول تحركات القوات الروسية على حدود أوكرانيا والخطط المنسوبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحيانا علنًا وأحيانًا أخرى خلال لقاءات صحفية لمسئولين كبار في الاستخبارات نادرا ما يتحدثون إلى الإعلام.

وفي هذا السياق، عرض وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بصورة مفصلة، الخميس، على مجلس الأمن الدولي السيناريو الكارثي لهجوم وشيك على أوكرانيا تتوقعه الاستخبارات الأمريكية، يتضمن أولا "تلفيق ذريعة" تسمح لموسكو أن "تعلن أن عليها أن تردّ للدفاع عن المواطنين الروس أو السكّان الناطقين بالروسية في أوكرانيا"، ثمّ شن هجوم بواسطة "صواريخ وقنابل".

وتابع بدون عرض أدلة، أنه بعد ذلك "تقطع الاتصالات وتشل هجمات إلكترونية المؤسسات الأوكرانية الحيوية ثمّ تتقدم دبّابات وجنود ضدّ أهداف رئيسية تمّ تحديدها مسبقاً"، بما في ذلك العاصمة كييف.

كما وصف مسؤولون أمريكيون بشكل دقيق الجهاز العسكري الذي تنشره روسيا على الحدود الأوكرانية، فعددوا بحسب آخر الأرقام أكثر من 150 ألف عسكري وآلاف من عناصر القوات الخاصة وطائرات مقاتلة وقاذفة وصواريخ ومضادات جوية، وآليات إنزال برمائية متمركزة في البحر الأسود، وكلها تفاصيل نادرا ما تكشف بشكل علني للرأي العام.

ورأى دوجلاس لندن العميل السابق في الأجهزة السرية الذي قضى 34 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أن الحجم "غير المسبوق" للمعلومات التي كشفها الأمريكيون تشير إلى أن هذا هو رد واشنطن على عمليات التضليل الإعلامي التي نفذتها روسيا في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكتب في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" أن "واشنطن ترتقي أخيرا إلى مستوى خصومها بمن فيهم روسيا وويكيليكس، باستخدامها المعلومات للتأثير على الأحداث".