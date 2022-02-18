الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تجمع معلومات «غير مسبوقة» للغزو الروسى المحتمل

أوكرانيا
أوكرانيا

تأمل الولايات المتحدة من خلال كشفها كميّة غير معهودة من المعلومات الاستخباراتية، في أن تجعل من الصعب على موسكو افتعال مبرر لاجتياح أوكرانيا، وهي استراتيجية طموحة غير أنها تحمل مخاطر بالنسبة لواشنطن.

وكشفت الإدارة الأمريكية منذ شهر عددا متزايدا من المعلومات السرية حول تحركات القوات الروسية على حدود أوكرانيا والخطط المنسوبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحيانا علنًا وأحيانًا أخرى خلال لقاءات صحفية لمسئولين كبار في الاستخبارات نادرا ما يتحدثون إلى الإعلام.

وفي هذا السياق، عرض وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بصورة مفصلة، الخميس، على مجلس الأمن الدولي السيناريو الكارثي لهجوم وشيك على أوكرانيا تتوقعه الاستخبارات الأمريكية، يتضمن أولا "تلفيق ذريعة" تسمح لموسكو أن "تعلن أن عليها أن تردّ للدفاع عن المواطنين الروس أو السكّان الناطقين بالروسية في أوكرانيا"، ثمّ شن هجوم بواسطة "صواريخ وقنابل".

وتابع بدون عرض أدلة، أنه بعد ذلك "تقطع الاتصالات وتشل هجمات إلكترونية المؤسسات الأوكرانية الحيوية ثمّ تتقدم دبّابات وجنود ضدّ أهداف رئيسية تمّ تحديدها مسبقاً"، بما في ذلك العاصمة كييف.

كما وصف مسؤولون أمريكيون بشكل دقيق الجهاز العسكري الذي تنشره روسيا على الحدود الأوكرانية، فعددوا بحسب آخر الأرقام أكثر من 150 ألف عسكري وآلاف من عناصر القوات الخاصة وطائرات مقاتلة وقاذفة وصواريخ ومضادات جوية، وآليات إنزال برمائية متمركزة في البحر الأسود، وكلها تفاصيل نادرا ما تكشف بشكل علني للرأي العام.

ورأى دوجلاس لندن العميل السابق في الأجهزة السرية الذي قضى 34 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أن الحجم "غير المسبوق" للمعلومات التي كشفها الأمريكيون تشير إلى أن هذا هو رد واشنطن على عمليات التضليل الإعلامي التي نفذتها روسيا في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكتب في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" أن "واشنطن ترتقي أخيرا إلى مستوى خصومها بمن فيهم روسيا وويكيليكس، باستخدامها المعلومات للتأثير على الأحداث".

الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية موسكو واشنطن روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

«عريس الإسماعيلية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل واقعة هزّت مصر: «رايحين شرم الشيخ»

الجيش الروسى يعلن إجراء مناورات نووية بحضور بوتين غدًا

مصر تسلم فلسطين نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوي عبر لبنان

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين