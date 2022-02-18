الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أصيب بصدمة بعد وفاة زوجته الأولى.. محطات في حياة محمود ذو الفقار

محمود ذو الفقار
محمود ذو الفقار

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود ذو الفقار الذي ولد عام 1914 وترك بصمة في أذهان محبيه بأدواره البسيطة على الرغم من قلتها، لكن حكاياته مع الفنانة مريم فخر الدين هي التي جعلته يقترب من ذاكرة الجمهور.

وفي التقرير نستعرض أبرز المحطات الفنية عن الفنان الراحل محمود ذو الفقار.

- ولد في 18 فبراير عام 1914 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. 

- حصل على دبلوم الهندسة قسم العمارة عام 1935.

- عمل كمهندس في قسم التصميمات في وزارة الأشغال ثم وزارة الأوقاف.

- ينتمي إلى أسرة فنية عريقة تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما، فهو شقيق كل من الممثل صلاح ذو الفقار والمخرج عز الدين ذو الفقار.

- أثناء عمله في وزارة الأوقاف التقى بالمخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم «بياعة التفاح» عام 1937.

- شارك بعد ذلك في العديد من الأعمال التي تركت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية.

- مثل وأخرج وأنتج وألف العديد من الأعمال، ووصلت مشاركاته سواء مؤلف أو مخرج أو ممثل أو منتج إلى أكثر من 100 عمل سينمائي.

- تزوج مرتين الأولى من الفنانة عزيزة أمير عام 1952 واستمر زواجهما حتى توفت بعد الزواج بـ 4 سنوات وأصيب بصدمة كبيرة بعد وفاتها بسبب حبه الكبير لها وعلاقة العمل التي كانت تجمعهما معا.

- بعد وفاتها قرر اعتزال الفن والعودة إلى العمل في مجال الهندسة مرة أخرى، لأنه كان يعمل من اجلها وليكون بجانبها.

- تزوج المرة الثانية من الفنانة مريم فخر الدين، وأنجب منها ابنتهما الوحيدة "إيمان". 

- استمر زواجه من مريم فخر الدين 8 سنوات، ولكن وقع الطلاق بسبب غيرته الشديدة عليها. 

- رحل عن عالمنا يوم 22 مايو 1970 عن عمر ناهز الـ56 عام إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. 

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