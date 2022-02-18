الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح عملية انسداد معوي وعلاج التصاقات بالمنظار

عملية
عملية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نجاح جديد لقسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء عملية انسداد معوي وفك التصاقات بالمنظار.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المريض الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، توجه إلى مستشفى الكرنك الدولي بحالة سيئة، حيث كان يعاني من انسداد التصاقي بالأمعاء وانتفاخ وألم شديد بالبطن  نتيجة مضاعفات لإجراء عملية استئصال زائدة دودية بمستشفى أخرى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه بعد معاناة في فك الالتصاقات، نجح فريق الجراحة العامة بالمستشفى في إجراء عملية ناجحة في فك الالتصاقات والانسداد المعوي بالمنظار وتم خروج المريض من المستشفى بحالة جيدة. 

ولفتت هيئة الرعاية الصحية إلى أن العملية قد أجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي مستشفى الكرنك الدولي

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وائل لطفي

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