الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسرة ممتلئة والمرضى يستلقون أمام المستشفيات

انهيار المنظومة الصحية بالكامل.. «أوميكرون» يهزم صمود هونج كونج أمام كورونا (صور)

هونج كونج
هونج كونج

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأزمة التي تواجهها مستشفيات هونج كونج بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا، حيث تتراكم  الأسرة خارج المستشفيات في الليل البارد، حيث يستلقي المرضى المسنون على نقالات مغطاة بالبطانيات وألواح القصدير الحراري، بينما يحتشد آخرون في الخيام الممتدة باللونين الأصفر والأزرق التي تصطف على أطراف مواقف السيارات خارج المستشفيات.


وقالت الصحيفة ان هذه المشاهد منتشرة في جميع أنحاء المدينة ، حيث كانت 11 مستشفى عام تعمل بطاقتها أو تتجاوز طاقتها بحلول اليوم الجمعة، وتابعت ان المستشفيات الخاصة ترفض استقبال مرضى فيروس كورونا، بينما تعاني المستشفيات الحكومية من فوضى عارمة خرجت عن سيطرة الجميع.


وأشارت "الجارديان" إلى أن العاملين في مجال الصحة والمقيمين الذين قضوا عامين بعد ضوابط فيروس كورونا الصارمة  يتساءلون كيف سارت الأمور على نحو خاطئ، فالمدينة التي تمكنت من القضاء على تفشي الفيروس، تم اجتياحها أخيرًا ويبدو أن السلطات لم تكن مستعدة لذلك.
وفي مستشفى لانتاو الشمالية ، قال طبيب في قسم الطوارئ إن العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية لم يعد بإمكانهم مواكبة العدد المتزايد من الحالات، فهناك أكثر من 10 آلاف مريض بالفيروس ينتظرون العلاج في المستشفى، أو العزلة أثناء تفشي "أوميكرون" في هونج كونج، مع آلاف آخرين يأتون للمستشفيات يوميا.


ويقول الطبيب ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن بعض المرضى يضطرون إلى الانتظار في الهواء الطلق لأن الأجنحة المجهزة لإيواء مرضى كورونا ممتلئة دائمًا.
وتابع "الشيء الأكثر قسوة الذي رأيناه حتى الآن هو امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا ترقد في الخارج لمدة ثلاثة أيام ولا يزال من غير الممكن قبولها".
وأكدت الصحيفة أن هونج كونج تعرضت لموجة قاسية من متحورأوميكرون، وقد سجلت أكثر من 16600 حالة حتى الآن هذا العام، متجاوزة إجمالي حالات عامي 2020 و 2021 مجتمعين، ويوجد حاليًا حوالي 5000 شخص في المستشفى أو العزل، على الرغم من أن أقل من 20 شخصًا في حالة حرجة وحوالي 60 في حالة خطيرة.
 

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وائل لطفي

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