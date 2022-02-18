السيسى يتوسط صورة تذكارية لزعماء وقادة القمة «الإفريقية- الأوروبية»

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية تجمعه مع عدد من الزعماء والقادة المشاركين في القمة الإفريقية- الأوروبية، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.

وتنعقد القمة الإفريقية- الأوروبية في دورتها الحالية، تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث يجتمع قادة وكبار مسئولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين، وإطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة، فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.

