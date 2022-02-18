بمشاركة السيسي.. قادة العالم يؤكدون أهمية دعم إفريقيا لتصنيع اللقاحات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبيرمن قادة العالم، في جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات، على هامش أعمال القمة الإفريقية الأوروبية، والتي تنعقد علي مدار يومي 17 و18 فبراير، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

السيسي يؤكد على أهمية دعم الدول الإفريقية في تنمية القطاع الصحي

وخلال الجلسة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم الدول الإفريقية في تنمية القطاع الصحي، داعيا في الوقت نفسه جميع الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

ماكرون: القارة الإفريقية في أشد الحاجة إلى تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا تسعى لنقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات إلى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن المجلس الأوروبي جاهز تماما لتدعيم وتمويل جميع المبادرات الخاصة بالتمويل والتنمية في القارة الإفريقية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن نقل التكنولوجيا والمعرفة هما أسهل الطرق لدعم القارة الإفريقية في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد-19)، مؤكداً أن القارة الإفريقية في أشد الحاجة اليوم إلى تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

المفوضية الأوروبية: استثمار 40 مليون يورو لمواجهة جائحة كورونا

وقالت رئيسة اتحاد المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه تم استثمار 40 مليون يورو لمواجهة جائحة كورونا، وتم اتخذ خطوات لمواجهة الجائحة، مضيفة أن هدف الاتحاد الأوروبي في عام 2040 أن يصل مستوى تصنيع اللقاحات داخل أفريقيا إلى 60%.

وشددت در لاين على أهمية التأكد من أن التكنولوجيا يتم نقلها بالكامل إلى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أهمية عمل إطار تنظيمي وعمل سيادة استراتيجية أفريقية فيما يتعلق بتطوير اللقاحات داخل أفريقيا.

جنوب إفريقيا: الشراكة بين المؤسسات الدولية يسهم في تطوير وإنتاج اللقاحات

وأكد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن الشراكة بين المؤسسات الدولية يسهم في تطوير وإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا.

وأضاف رامافوزا، أن الحكومات الأوربية تسعى لتوصيل اللقاحات الخاصة بـ(كوفيد- 19) للدول النامية، داعيا إلى ضرورة إيجاد مراكز عديدة لمكافحة فيروس كورونا في مختلف الدول وأن يكون هناك عدالة في توزيع التطعيمات، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية سهلت إنشاء مركز التطوير الخاص بالتطعيمات الخاصة (كوفيد- 19) في جنوب أفريقيا، وسهلت أيضا عملية تصنيع اللقاحات في مختلف الدول.

كما دعا رئيس جنوب إفريقيا إلى ضرورة إيجاد العديد من الإجراءات لمكافحة كل الأمراض التي لا يستطيع أبناء القارة الإفريقية تحمل تكلفتها، مؤكدا سعي بلاده للحصول على اللقاحات للشعوب الإفريقية لحمايتها من الأمراض، معربا عن تقديره للإعانات والمنح التي تقدم للقارة الإفريقية.



المجلس الأوروبي: الاتحاد شريك فعال لإفريقيا

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد شريك فعال لإفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع لقاحات كورونا للدول الأفريقية خلال بضعة أشهر.

وأضاف: "هناك كثير من الدول الأفريقية تعاني من ضعف في المنظومة الصحية وضعف في الموارد، ويجب أن نعمل كفريق عمل واحد معهم"، أن الاتحاد الأوروبي لديه إرادة واحدة للعمل سويا مع الأفريقيين وتنمية قدرات الجميع.

الصحة العالمية يشيد بجهود الحكومة المصرية في انتاج لقاحات كورونا

كما أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن سعادته بأن يعلن أول 6 دول إفريقية قامت بنقل التكنولوجيا وبدأت فى إنتاج اللقاحات الخاصة بهم ضد فيروس كورونا، وعلى رأسهم مصر وكل من وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.

كما أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية بمجهودات الحكومة المصرية في انتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ـ في ختام كلمته ـ المجتمع الدولي بالمشاركة في جعل القارة الإفريقية أكثر صحة وسلامة من الأمراض.