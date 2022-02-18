الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 13 طن ملح فاسد و6070 عبوة من الأدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

ملح فاسد
ملح فاسد

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر.

أسفرت جهودها عن ضبط 10 طن ملح طعام خشن يحتوى على شوائب وأتربة وغير مكرر مما يستخدم فى التعبئة – 500 كيلو جرام من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية داخل أجولة – 12000 عبوة ملح طعام بإجمالى وزن 3 طن غير مطابقة للمواصفات القياسيةبحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية وذلك لقيامه بتجميع كميات من ملح الطعام من ملح الخام والذى يحتوى على شوائب وأتربة وغير مكرر وتعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

كما تم ضبط (6070 عبوة من الأدوية أنواع مختلف مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات)بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للأدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم أول المنتزه) وذلك لقيامه بالإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وحيازة وتخزين كميات منها بدون مستندات أو فواتير.

وزارة الداخلية قسم شرطة بدون ترخيص الأجهزة الأمنية مجهولة المصدر مديرية أمن الإسكندرية غير مطابقة للمواصفات أمن الأسكندرية غير مطابقة للمواصفات القياسية غير مطابق للمواصفات أجهزة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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