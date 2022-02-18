الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

طارق جابر نائب مدير
طارق جابر نائب مدير عام الاستكشافات بشركة دراجون أويل

قال المهندس طارق جابر، نائب مدير عام الاستكشافات بشركة «دراجون أويل»، صاحبة الكشف البترولي الجديد بمنطقة خليج السويس، إن الكشف البترولي يتميز بكونه من خام النفط الخفيف، ويبشر بوجود مكامن بترولية ضخمة بالمنطقة، بناءً على المسح الجيولوجي الذى تم بالمنطقة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في التنقيب عن البترول.

وأوضح نائب الاستكشاف بشركة دراجون أويل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الكشف الجديد بخليج السويس يعد من التكوينات الجيولوجية من العصر الميوسين «هوارة»، زيت خفيف، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من أعمال حفر البئر الجديدة يوم الجمعة الماضي، وتم تأكيد الكشف بمعدل مخزون 100 مليون برميل أولى.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للكشف تؤكد أن هناك أكثر من ذلك بكثير في هذه البئر الجديدة، كما أن الشركة تعمل حاليًا على مد خطوط إنتاج وتنمية الآبار، لافتًا إلى أن هذا الكشف من أصعب الاكتشافات التي تمت في منطقة خليج السويس منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال إن الشركة لديها خطة تنمية واستكشاف لزيادة إنتاجها في مصر من مناطق مختلفة حسب تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك للوصول بالإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميًا.

ولفت إلى أن الشركة تعمل بأقصى جهد لها، ولم تتوقف رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك لتحقيق أهداف مصر المستقبلية في الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من خلال الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول وزيادة إنتاج البترول، كما أن ارتفاع أسعار النفط حالياً يؤدى إلى مزيد من خطط التنمية والاستكشاف  الطموحة ومزيد من الاستثمار.

وكانت شركة «دراجون أويل»، المملوكة لحكومة دبي، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن كشف بترولي جديد لها بمنطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس، بمعدل مخزون نفطي حوالي 100 مليون برميل.  

هوارة طارق جابر الكشف البترولي الجديد خليج السويس دراجون أويل

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رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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