الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر بـ2000 قرص مخدر قبل بيعها فى ساحل القاهرة

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

نجح رجال الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن في ضبط مسجل خطر بحوزته 2000 قرص مخدر في منطقة الساحل.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسام عبدالعال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 2000 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن مدير الأمن مساعد وزير الداخلية الإجراءات القانونية مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة هاتف محمول اللواء أشرف الجندي اللواء نبيل سليم منطقة الساحل اتخاذ الإجراءات قسم شرطة الساحل ضبط احد الأشخاص

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وائل لطفي

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