ضبط مسجل خطر بـ2000 قرص مخدر قبل بيعها فى ساحل القاهرة

نجح رجال الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن في ضبط مسجل خطر بحوزته 2000 قرص مخدر في منطقة الساحل.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسام عبدالعال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 2000 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.