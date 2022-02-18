الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب عدد من هواتف المحمول بمطار القاهرة

هواتف المحمول
هواتف المحمول

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم (٣)، برئاسة الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات والشيش الإلكترونية وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة "مصر للطيران" القادمة من دبي، اشتبه إسلام ماهر سيد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول الدولي في راكب مصري الجنسية قادم من دبي.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد أحمد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات وأجسام معتمة ذات أحجام وأشكال مختلفة.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، مدير الجمرك، قام بتكليف أحمد مدين، مأمور الجمرك تحت إشراف ميلاد رسمي، مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 16هاتف محمول ماركة آيفون و11 و 2 كاميرا تصوير ماركة كانون ساعة ماركات باهظة الثمن و16 شيشة إلكترونية و260 عبوة مستحضرات تجميل ماركات مختلفة، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي ٨٠٠ ألف جنيه.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد، مدير الجمرك، تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٧ لسنه ٢٠٢٢، وتحريز المضبوطات وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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وائل لطفي

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