الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط إمبراطور النقد الأجنبى المشبوه فى قنا

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بقنا لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ أكثر من 10 ملايين جنيه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ (10٫221٫000 مليون جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاموال العامة اجهزة الامن السوق السوداء سعر الصرف السوق المصرفي شركات السياحة الجريمة المنظمة مكافحة الجريمة العاملين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

السيسى: مصر استندت إلى بنيتها التحتية والتصنيعية فى ضمان توافر لقاحات كورونا

الرئيس السيسى يصل مقر فعاليات ثانى أيام القمة «الأوروبية ـ الإفريقية»

ريان جديد بأفغانستان.. وفاة الطفل «حيدر» فى بئر عميقة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»