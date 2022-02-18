بمعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط إمبراطور النقد الأجنبى المشبوه فى قنا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بقنا لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ أكثر من 10 ملايين جنيه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ (10٫221٫000 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.