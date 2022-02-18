الفلبين: البلاد الآن ذات خطورة منخفضة من حيث الإصابة بكورونا بفضل اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة أن الفلبين الآن مصنفة باعتبارها ذات خطورة منخفضة من حيث الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بفضل التغطية اللقاحية الكبيرة.

وذكرت قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية أن الحكومة تمكنت من تحصين نحو 62.2 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس، في حين تلقى 61.5 مليون شخص جرعة أولية، وجرى توزيع 9.5 مليون جرعة معززة حتى أمس الخميس.

وصرحت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير بأنه تم توزيع نحو مليوني و666 ألفا و272 جرعة لقاح خلال الجولة الثالثة من الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي ستنتهي اليوم.

وأضافت فيرجير أنه تم تطيعم حوالي 329 ألف طفل تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاما ضد الفيروس في 482 موقعا للتطعيم في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الجولة الثالثة من حملة التطعيم القومية وتطعيم الأطفال "ساهمت بقوة في نقلنا إلى التصنيف ذات خطورة منخفضة من حيث الإصابة بفضل الارتفاع المتواصل في معدل التلقيح الخاص بنا".

ومن المقرر أن تصل شحنة مؤلفة من 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" مخصصة لهذه الفئة العمرية خلال الشهر الجاري، وجرعة أخرى مؤلفة من 10 ملايين جرعة في الربع الثاني من العام الجاري.

وحثت السلطات البالغين على التطعيم ضد فيروس كورونا لحماية الأطفال غير المؤهلين للحصول على اللقاح، لاسيما أن حالات الإصابة بين الأطفال دون سن الخامسة زادت بنسبة 37 بالمائة الشهر الماضي مع انتشار متحور "أوميكرون"، مقابل 35% في سبتمبر بسبب متحور "دلتا".

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 419 مليونا و659 ألفا و783 إصابة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و862 ألفا و451 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 78.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ931 ألفا و741 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ642 ألفا و156 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 510 آلاف و865 وفاة.