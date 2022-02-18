لطلاب المنازل فى الثانوية العامة 2022| كيفية تسجيل طلاب الثانوية العامة 2022

طلاب المنازل في الثانوية العامة 2022.. التعلم تحدد خطوات تسجيل طلاب الثانوية العامة 2022 من الصف الثانى الثانوى إلى الثالث الثانوى استمارة التقدم للامتحانات.



طلاب المنازل في الثانوية العامة 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب المنازل بالثانوية العامة بمعرفة الطالب واعتمادها وختمها من المدرسة التابع لها الطالب، أما بالنسبة للطلاب الراسبين من العام الماضى أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات"، ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية، كما أوضحت الوزارة أن "طالب المنازل"، يرفق بالاستمارة ما يثبت حصوله على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وبيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثانى الثانوى ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى أو ما يعادله، موضحًا به اللغة الثانية التى أدى فيها الطالب الامتحان، وبيان رسوب الطالب فى الصف الثالث الثانوى العام لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوى، إضافة إلى شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة من بطاقة الرقم القومى، وثلاث صور حديث للطالب على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع كتابة اسم الطالب أسفل الصورة وخلفها طبقا للمدون فى شهادة الميلاد وتختم بخاتم شعار الجمهورية.

طلاب المنازل فى الثانوية العامة 2022

وطالبت الوزارة بضرورة استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة، ويسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية " شئون الطلبة والامتحانات" مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التى يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التى تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان، ويرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التى تقدم فيها للامتحان ويرفق مع الطلب إيصال مقبول الدفع بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه ويتم تسجيل جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

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