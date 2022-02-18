الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «الفار» في الخانكة.. «اتمسك متلبس بكوكتيل مخدرات»

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كيلو ونصف شادو وهيروين وأقراص مخدرة وسلاح ناري، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة وتبين أنه عاطل مسجل خطر مقيم دائرة المركز بالإتجار فالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد إمبابي معاون مباحث مركز شرطة الخانكة من استهدافه وضبطه ويدعى «م.ي.ع» وشهرته «الفار» وبحوزته كيلو من مخدر الشادو، 300 جرام مخدر البودر، 200 جرام مخدر الهيروين، و500 قرص مخدر، و2 ميزان حساس، بندقية خرطوش و5 طلقات، مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مخدر الهيروين حيازة أسلحة نارية المباحث الجنائية الاتجار في المواد المخدرة

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وائل لطفي

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