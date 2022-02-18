الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: إعلان روسيا سحب قواتها حيلة متعمدة لتضليل أمريكا

إعلان روسيا الانسحاب
إعلان روسيا الانسحاب العسكري

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن إعلان روسيا الانسحاب العسكري من حدود أوكرانيا كان حيلة متعمدة لتضليل الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى.

ذكرت الصحيفة وفق تصريحات مسؤولين، أنه في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا قاتما بأن الكرملين سيشن هجوما فى الأيام العديدة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن التفاؤل جاء بإمكانية تجنب الصراع بعد أيام من وميض من الأمل عندما أشار القادة الروس إلى أنهم سيبدأون فى سحب قواتهم البالغ عددها نحو 150 ألف والمحتشدة على حدود أوكرانيا. 

ورافق هذا الإعلان مقاطع فيديو قدمها الكرملين ظهرت فيها دبابات وعتاد ثقيلة أخرى تغادر مناطق الحدود بعربات سكة حديدية، ويعتقد المسئولون الأمريكيون الآن إنها كانت محاولة لإخفاء النوايا الحقيقية لروسيا في المنطقة.

وقالت واشنطن بوست إن المسئولين الأربعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة.

وأشار المسئولون إلى أن القوات الروسية ظلت تتزايد قرب حدود أوكرانيا، وتصاعد القصف المدفعى فى شرق أوكرانيا مما يزيد من الاتجاهات القامة بشكل متزايد فى واشنطن والعواصم الأوروبية التى كانت تأمل تجنب الحرب.

وتواصل روسيا أيضا التدريبات العسكرية فى بيلاروسيا، والقريبة أيضا من حدود أوكرانيا، والتى يخشى مسئولو الاستخبارات أن تقدم الغطاء للغزو.

 ومن المقرر أن تنتهى التدريبات يوم الأحد المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أخبر الصحفيين فى البيت الأبيض أن التهديد بالغزو يظل مرتفعا للغاية، وأن روسيا ربما تختلق ذريعة للقيام بذلك.

وأوضح بايدن قائلا: لدينا سبب للاعتقاد أنهم منخرطون فى عملية زائفة ليكون لديهم عذرا للذهاب، كل المؤشرات التى لدينا أنهم مستعدون للذهاب إلى أوكرانيا ومهاجمتها، مضيفا أنه يعتقد أن هذا سيحدث في الأيام العديدة المقبلة.

بايدن الكرملين المسئولين هجوم الولايات المتحدة العسكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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