غيابات الحزب الجمهوري تمنع مجلس الشيوخ من إلغاء تفويض بايدن للقاح

للعاملين في الرعاية الصحية العامة

كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تجنبوا محاولة لإلغاء تفويض الرئيس الأمريكي جو بايدن للقاح للعاملين في الرعاية الصحية العامة، بسبب غياب أربعة نواب جمهوريين، بأغلبية 46 صوتا مقابل 47 صوتا.

ومنع مجلس الشيوخ تعديلا يحظر دفع أموال الضرائب إلى تنفيذ تفويض لقاح بايدن، وقالت الصحيفة، إنه تم إرفاق التعديل بإجراء أكبر للحفاظ على تمويل الحكومة حتى 11 مارس.

ومن جانبه، قدم السيناتور الجمهوريون مايك لي من ولاية يوتا وتيد كروز من تكساس التعديل على قانون الإنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأجبر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على إجراء تصويت عليه من خلال التهديد بإيقاف النظر السريع في الإجراء الأكبر ، والذي خاطر بإغلاق الحكومة يوم الجمعة إذا لم يتم تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت في الوقت المناسب.

وقال "كروز" عند حثه على دعم التعديل "كفى." لقد حان الوقت لوقف الطغاة الصغار الذين يفرضون تفويضات لقاح كوفيد على العائلات في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الولايات المتحدة، قد سجلت زيادة بنسبة 0.2% في إصابات كورونا، ليصل الإجمالي إلى 78.2 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال السبعة أيام الماضية، وهي 0.2%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 8.86 مليون حالة حتى اليوم، بزيادة 0.2 % عن اليوم السابق، وشهدت ولاية ميريلاند زيادة بنسبة 2.4% في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت، أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 994 ألفا و577 حالة.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 352 شخصا بالولاية بسبب فيروس كورونا.