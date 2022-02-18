الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للعاملين في الرعاية الصحية العامة

غيابات الحزب الجمهوري تمنع مجلس الشيوخ من إلغاء تفويض بايدن للقاح

بايدن
بايدن

كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تجنبوا محاولة لإلغاء تفويض الرئيس الأمريكي جو بايدن للقاح للعاملين في الرعاية الصحية العامة، بسبب غياب أربعة نواب جمهوريين، بأغلبية 46 صوتا مقابل 47 صوتا.

ومنع مجلس الشيوخ تعديلا يحظر دفع أموال الضرائب إلى تنفيذ تفويض لقاح بايدن، وقالت الصحيفة، إنه تم إرفاق التعديل بإجراء أكبر للحفاظ على تمويل الحكومة حتى 11 مارس.

ومن جانبه، قدم السيناتور الجمهوريون مايك لي من ولاية يوتا وتيد كروز من تكساس التعديل على قانون الإنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأجبر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على إجراء تصويت عليه من خلال التهديد بإيقاف النظر السريع في الإجراء الأكبر ، والذي خاطر بإغلاق الحكومة يوم الجمعة إذا لم يتم تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت في الوقت المناسب.

وقال "كروز" عند حثه على دعم التعديل "كفى." لقد حان الوقت لوقف الطغاة الصغار الذين يفرضون تفويضات لقاح كوفيد على العائلات في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الولايات المتحدة، قد سجلت زيادة بنسبة 0.2% في إصابات كورونا، ليصل الإجمالي إلى 78.2 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال السبعة أيام الماضية، وهي 0.2%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 8.86 مليون حالة حتى اليوم، بزيادة 0.2 % عن اليوم السابق، وشهدت ولاية ميريلاند زيادة بنسبة 2.4% في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت، أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 994 ألفا و577 حالة.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 352 شخصا بالولاية بسبب فيروس كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 18-2-2022

«أمن الجيزة» يكثف جهوده لكشف هوية قاتل «رودينا» فى أبوالنمرس

الامن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

مصر تُطمئن العالم بمناقصة جديدة لاستيراد القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»