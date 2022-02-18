الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلاف على المشروبات.. التحقيق مع «قهوجي» سكب ماءً مغليًا على شخص بسوهاج

متهم
متهم

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق في واقعة قيام عامل مقهى بسكب إناء ماء مغلي على شخص، بسبب الخلاف على قيمة المشروبات بمركز المنشاة جنوب سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول "ع. س. م" 37 سنة كهربائي سيارات لمستشفى المنشاة المركزي مصابا بحروق.

واتهم شقيقه "و.س .م" 35 سنة، "ك. س. ر" 32 سنة عامل مقهى بسكب إناء ماء مغلى عليه إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قيمة المشروبات،  وأفاد المتهم بحدوث الواقعة وبرر سكب الماء المغلي على المصاب دون قصد منه وتولت النيابة التحقيق.

التحقيق في واقعة مركز المنشأة اللواء محمد شرباش أمن سوهاج

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