الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمته مُسرعة ببولاق الدكرور

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة بمنطقة بولاق الدكرور، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

و تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بوقوع حادث سير ووفاة شاب. 

وعلى الفور انتقل العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، وتبين أن سيارة مسرعة كانت تسير بشارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور اصطدمت بشاب يبلغ من العمر 18 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث تصادم الإدارة العامة لمباحث الجيزة بولاق الدكرور لقى شاب مصرعه منطقة بولاق الدكرور

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