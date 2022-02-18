الشيوخ الأمريكى يوافق على قرار جديد يدعم أوكرانيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يدعم أوكرانيا، ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض "تبعات كبيرة" على روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.



يأتي هذا القرار - حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - بعد اقتراع بالأصوات، بينما يستعد أعضاء المجلس لعطلة لمدة أسبوع، في ظل تنامي المخاوف من قبل مسئولي الحكومة الأمريكية وعلى رأسهم الرئيس بايدن، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا بات أمرا وشيك الحدوث.



وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان إنه من خلال موافقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإن مجلس شيوخ الولايات المتحدة يوجه رسالة قوية إلى روسيا وإلى العالم "1بأننا نقف خلف أوكرانيا".



من جانبها، قالت السيناتور الديمقراطية جين شاهين - التي اقترحت القرار مع السيناتور بورتمان - إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرتكب خطأ تقديريا، وعليه أن يتحمل احتشاد الكونجرس الأمريكي للتصدي له إذا ما قرر المضي قدما لغزو جديد لأوكرانيا.



من ناحية أخرى، ذكرت (ذا هيل) أنه رغم وحدة صف أعضاء المجلس لإصدار هذا القرار، لكن هناك خلافات بين الأعضاء بشأن فرض العقوبات على روسيا وبنوكها، حيث يرى بعض الأعضاء أن من شأن هذه العقوبات التأثير على أوروبا وخط أنابيب الغاز الروسي " نورد ستريم 2 " أو "التيار الشمالي 2".