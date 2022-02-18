بسبب غلطة واحدة.. رنا يحيى تخسر فى مسابقة الغناء ببرنامج الدوم

وقعت المتسابقة رنا يحيى، في خطأ رغم صوتها الجميل جعلها تخسر أمام لجنة التحكيم في مسابقة الغناء في برنامج المسابقات الكبير الدوم، وذلك أمام لجنة تحكيم الغناء المكونة من الملحن عمرو مصطفى والموزع حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

من جانبه قال حميد الشاعري عضو لجنة التحكيم بالبرنامج: "زيادة المد في اللحن سبب سقوطك يا رنا ولكن متعوضة في فرصة تاني".

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.