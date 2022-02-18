الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مستعدون للمفاوضات مع روسيا على مستوى القمة

سيرجي كيسليتسا
سيرجي كيسليتسا

أعلن مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا أن كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا على مستوى القمة أو مستوى وزيري الخارجية.

 

وقال كيسليتسا للصحفيين: "نحن مستعدون للمفاوضات دائما. كما قال وزير خارجيتنا، إن رئيسنا يصر دائما على لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفاوضات معه".

 

وأعاد المندوب الأوكراني إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد أعرب عن رغبته في لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف.

 

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سأله بشأن استعداده للقاء مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

 

وأكد الدبلوماسي أن الجانب الأوكراني مستعد دائما "للمفاوضات الجوهرية".

 

وكانت موسكو قد أكدت استعدادها لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية مع أوكرانيا في حال تم إعداد جدول الأعمال المناسب بهذا الشأن، وإذا كان الحديث يدور عن النزاع في منطقة دونباس فعلى كييف أن تناقشه مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك، وليس مع روسيا.

مفاوضات روسيا أوكرانيا روسي فاو روس مستعد مستوى القمة اوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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