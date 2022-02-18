مجلس الشيوخ يصوت لصالح إقرار مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة

حصل مشروع قانون تمويل مؤقت للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الأمريكية حتى 11 مارس على الدعم الكافي لإقراره في مجلس الشيوخ ، مما يحول دون إغلاق الحكومة الذي من شأنه أن يعطل الكثير من عمليات واشنطن.

وبعد انتهاء التصويت على مشروع القانون الذي من المقرر بعد إقراره إحالته إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل منتصف ليل الجمعة، وهو موعد انتهاء سريان التمويل الحالي.

وعلى صعيد آخر، ناقش الرئيس الامريكي جو بايدن مع المستشار الالماني أولاف شولتس، محادثاتهما مع الرئيسين الروسي والأوكراني بشأن الأزمة على الحدود الأوكرانية.

وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن بايدن وشولتش شددا خلال مكالمة هاتفية، على أهمية استمرار التنسيق عبر الأطلسي وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو اذا غزت روسيا أوكرانيا.

وكشفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عن أنها أرسلت طائرات مقاتلة من طراز " إف ـ 35 " إلى ألمانيا يوم الاثنين الماضي لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي " ناتو".

ويأتي هذا بينما أفادت التقارير بأن روسيا ما زال لديها أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

فيما اتهمت الولايات المتحدة، روسيا بأنها بصدد اختلاق "ذرائع" لتبرير مهاجمتها لأوكرانيا، مستنكرة خصوصا الاتهامات الأخيرة التي أوردها الرئيس الروسي حول ارتكاب "إبادة جماعية" في منطقة أوكرانية انفصالية موالية لموسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافة "تماشيا مع تحذيراتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية، نرى أن العديد من المسؤولين الروس ووسائل الإعلام الروسية تنشر قصصا يمكن استخدام كل منها ذريعة لغزو"، محذرًا من أن "ذلك يمكن أن يحدث في أي وقت ويجب أن يكون العالم مستعدا له".