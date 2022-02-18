الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة عن تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم
الخميس انخفاضا من 92 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا ارتفاعا من 35 قبل يوم.
 

وسجلت 45 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 32 في اليوم السابق. 

 

ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
 

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الخميس 107375 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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