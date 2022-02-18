عمرو يوسف يمازح المتسابق عبدالرحمن عيسى على مسرح الدوم (فيديو)

في خفة دم مازح الفنان عمرو يوسف عضو لجنة التحكيم في منافسات التمثيل ببرنامج المسابقات الكبير الدوم المذاع عبر فضائية “أون”، والتي تضم 3 فئات: التمثيل والغناء والتقديم الإعلامي، المتسابق عبدالرحمن عيسى قبل أداءه التمثيل على مسرح الدوم.

ومع دخول المتسابق عبدالرحمن عيسى إلى المسرح قال له الفنان عمرو يوسف: ""أنت طالع بمنظرين النهاردة.. طب رقم البطاقة كام".

وجسد المتسابق عبدالرحمن عيسى شخصية طفل عمره عشر سنوات مصاب بالسرطان، لتعترض لجنة التحيكم على أداءه بدافع أن المشهد يتطلب طفل في عمر التسع أو العشر سنوات.

وطالبت لجنة التحكيم من المتسابق أن يقوم بأداء دور آخر إذا أحب، فجسد شخصية باللغة العربية، ليعلق عمرو يوسف: "أنت عندك كاريزما وعندك حضور وشكل مميز، وعندك طلة على المسرح، لكن أنت لست أفضل شخص وقفت اليوم على المسرح لكنك من الكويسين جداً".

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع ب ين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.