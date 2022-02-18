سجدة شكر على مسرح الدوم.. أحمد الباشا يتألق فى المونولوج العامى

تألق المتسابق أحمد الباشا في تقدم المونولوج العامي في المنافسات الخاصة بالتمثيل في برنامج المسابقات الكبير "الدوم"، المذاع عبر قناة “أون”.

ونجح أحمد الباشا في إبهار لجنة التحكيم المكونة من كل من: الفنان عمرو يوسف، والفنانة يسرا، والمخرج مروان حامد، من خلال تقديم المونولوج العامي بطريقة بسيطة وسهلة، ليحصل على أصوات الثلاثة مدربين.

وفي مشهد معبر عن فرحة أحمد الباشا سجد على مسرح برنامج الدوم بعد الحصول على أصوات المدربين بالإجماع في مشهد جديد على مسرح البرنامج.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.