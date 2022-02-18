الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يلتقى عددا من الرؤساء فى بروكسل لتعزيز علاقات التعاون

قيس سعيّد
قيس سعيّد

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء وقادة الدول، على هامش مشاركته في الحفل الافتتاحي للدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في بروكسل على مدار يومين


وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان مساء اليوم الخميس- أن الرئيس التونسي التقى كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الإيفواري الحسن واتارا، والرئيس النيجيري محمد بوخاري.


وأضافت أن المحادثات تناولت الاستحقاقات الثنائية المقبلة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة معها في عدة مجالات، حيث جرى التطرق إلى الموضوعات المدرجة في برنامج قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع تصورات عملية وجديدة من شأنها تدعيم دور أوروبا في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

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