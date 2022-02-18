رئيس الوزراء اليابانى يبحث مع بوتين هاتفيا الأزمة الأوكرانية

أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة الأوكرانية.

وحث كيشيدا بوتين على إيجاد حل دبلوماسي "مقبول" للدول المعنية، وذلك في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني - في تصريحات صحفية أعقبت المباحثات الهاتفية - إن اليابان تعارض استخدام القوة لتغيير الوضع الراهن وستواصل مراقبة الوضع الأوكراني الروسي "بقلق بالغ".

وتعهد كيشيدا بأن اليابان ستواصل الجهود الدبلوماسية الحثيثة نحو تخفيف التوترات.

يُشار إلى أن المحادثات الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الياباني واستمرت نحو 25 دقيقة، وتعتبر المحادثة الأولى بين طوكيو وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا جهودها الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد في الموقف.

تأتي المحادثات الهاتفية التي أجراها كيشيدا مع بوتين في أعقاب المحادثات التي أجراها كيشيدا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والتي شدد خلالها على دعم اليابان لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، واتفق مع زيلينسكي على أنهما سيبذلان جهودا دبلوماسية لتخفيف التوترات.

وعلى صعيد آخر، سجّلت سلطات الصحة اليابانية حصيلة قياسية في الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المسجلة حيث بلغت 236 حالة وفاة في يوم واحد.

ورغم مواصلة انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا لهذا الأسبوع مقارنة بسابقه، لكن الحالات الحرجة تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مع زيادة في أعداد الوفيات، والتي وصلت حصيلتها بعد الزيادة الأخيرة إلى 20 ألفا و759 حالة على مستوى اليابان، حسب صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.