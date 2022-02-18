الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرصاد الجوية فى بريطانيا تصدر تحذيرا من الطقس بسبب العاصفة «يونيس»

العاصفة يونيس
العاصفة يونيس

 اتخذ مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا خطوة غير عادية بإصدار تحذير نادر من الطقس باللون الأحمر بينما يستعد جنوب إنجلترا للتعرض للعاصفة "يونيس".

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الرسمية في المملكة المتحدة التنبية - مما يعني وجود خطر على الحياة من الحطام المتطاير - لأجزاء من جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز اعتبارًا من صباح يوم الجمعة حيث تم تحذير ركاب السكك الحديدية في لندن من السفر، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

جاء التحذير في الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى اجتماع لجنة الطوارئ (كوبرا) في وايتهول لمناقشة الاستجابة للعاصفة "دادلي" و"يونيس"، والتي قد تجلب رياحًا تصل سرعتها إلى 90 ميلاً في الساعة.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الجيش على أهبة الاستعداد وسط العاصفة.

متحدثًا من سلاح الجو الملكي البريطاني وادينجتون، قال جونسون: "لذلك بالنسبة لأولئك الذين تأثروا بالفعل بالعاصفة دادلي، فإننا نقدم كل الدعم الذي نستطيع."

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