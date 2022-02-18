الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الاتحاد الإفريقى: 118 مليون إفريقي سيعيشون فى فقر مدقع بحلول 2030

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أكدت السفيرة جوزيفا ساك مفوضية الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص سيعيشون في فقر مدقع في إفريقيا، وسيواجهون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، بحلول عام 2030، إذا لم تتُخَذ تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك.


جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة خلال مشاركتها في منتدى الأعمال الأوروبي - الإفريقي السابع، على هامش فعاليات القمة الأوروبية-الإفريقية المشتركة في بروكسل.


وذكرت السفيرة جوزيفا، وفقًا لحسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على ضرورة التوصل لسبل وآليات فعّالة من شأنها مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وزيادة الدخل لإنهاء ظاهرة الهجرة التي تتسع بسبب عوامل البيئة وعدم الاستقرار السياسي.


ودعت إلى تبني نظم غذائية أكثر استدامة لمكافحة الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي من خلال الحلول المبتكرة والتقنيات والإبداع والتحول الرقمي والتوسع في البنية التحتية لاحتواء مظاهر الفقر والهجرة.

الاتحاد تنمية سفير الاوروبية عمل فيضانات استقرار أفريقيا فعاليات الافريقي حساب مليون

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