الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. مقتل «قائد قوات هيت» فى تنظيم داعش الإرهابى

الأمن في العراق
الأمن في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل "قائد قوات هيت" في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "مديرية الاستخبارات العسكرية أكدت أنها توصلت إلى معرفة هوية الإرهابي الثاني الذي قتل مع الإرهابي المكنى بـ (ابو ملوكة) في ضربة جوية هذا اليوم في الأنبار".

وأضافت أن الارهابي الثاني يدعى (ابو زيد المحلاوي) وشغل منصب ما يسمى قائد قوات قاطع هيت وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن أحمد عبد الواحد اللامي قائد لواء 29 واستشهاده في قضاء هيت العام الماضي.
وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن مقتل "والي الأنبار" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد، وذكرت الوزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3849 شخصًا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 32 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 51038 شخصًا.

وفي وقت سابق، لوّحت وزارة الصحة العراقية، بالعودة إلى قيود الإغلاق التام وتعليق الدوام الرسمي جراء الارتفاع الحاد في معدل الإصابات بكورونا.

وقال عضو الفريق الإعلامي للوزارة، محمد كامل جاسم، في حال ملاحظة ازدياد الإصابات سيتم رفع توصيات بالإغلاق أو تعليق الدوام، مشيرًا إلى “استمرار توصيات الوزارة بالتشديد على الإجراءات الوقائية وتقليل التجمعات البشرية”.

وأضاف أن "إصدار أي قرار حول نسبة الدوام في المؤسسات الحكومية يعود إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأي قرار بإغلاق أو تعليق الدوام الحضوري يعتمد على الموقف الوبائي من تسجيل الحالات الحرجة ونسبة الوفيات".

أمن داعش العسكري استشهاد عمل الإرهاب استهداف استخبارات شغل عسكرية قضاء قائد تنظيم داعش الارهابي

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