ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 105 قتلى

ارتفع عدد قتلى الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى 105 أشخاص في البرازيل حسبما أكدت حكومة ولاية ريو دي جانيرو.

وأشارت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إلى أن عدد الضحايا مرشح أيضاً للارتفاع.

وتكثف فرق الإنقاذ في البرازيل جهودها من أجل البحث عن ناجين في منطقة "بتروبوليس" بالولاية بعد أن غمرت مياه الفيضانات الشوارع وجرفت السيارات والأشجار.

وكانت السلطات البرازيلية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة القتلى إلى 94 شخصا.