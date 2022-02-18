دراسة: علاج الأرق بسبب الهبات الساخنة لدى النساء آمن وفعال

"الهبات الساخنة " و"التعرق الليلى"، من الأسباب الشائعة للأرق بين النساء اللائى يمررن بمرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، فضلا عن ارتباطهما بنوعية الحياة التى يحيينها.

وأشار باحثون أمريكيون إلى أنه على الرغم من إرتباط الأرق بنوبات التعرق الليلى التى تصبح أكثر شيوعا بين من يعانى من الأرق ، فإن خيارات العلاج تظل محدودة.. إلا أنه ومن خلال تجربة سريرية عشوائية ، توصل الباحثون فى "مستشفى بريجهام" فى مدينة "بوسطن" فى ولاية ماساتشوستس" الأمريكية أن عقار " سوفوريكسانت" ( suvorexant ) كان آمنا وفعالا فى تحسين نوبات التعرق الليلى بين النساء اللائى يمرين بمرحلة ما قبل إنقطاع الدورة.

وقالت الدكتورة شاداب عبد الرحمن، أستاذ الإضطرابات الليلية فى "مركز مارى هيريجان كونورز بيولوجيا صحة المرأة " :" توضح دراستنا أن هناك علاجا جيدا متاحا الآن لعلاج الأرق المزمن في النساء من الطرازات المتقدمة".

وقام الباحثون بتصميم دراستهم على تحليل كفاءة وفعالية عقار"سوفوريكسانت"( suvorexant ) .. وقد وجد أن العقار يعمل على مستقبلات الناقل العصبى " أوركسين" ، المعنى بوظائف " الإثارة " و" اليقظة ".. وقد يساهم أيضا فى حدوث الهبات الساخنة لدى السيدات .

وأجرى فريق البحث اختبارا لمدة أربعة أسابيع، حيث تم اختيار 60 امرأة بشكل عشوائي تتراوح أعمارهن بين 40 و 65 عاما ، حيث تم إعطاؤهن عقار "سوفوريكسانت" ( suvorexant ) ، فيما تم إعطاء البعض الآخر عقارا زائفا .. تم تقييم المشاركات فيما يخص شدة الأرق ، والهبات الساخنة ، و التعرق الليلى .. سجلت شدة أعراض الأرق بإستخدام مؤشر شدة الأرق (ISI) .. وكان الإنخفاض في شدة الأعراض في نهاية الاختبار الذي استمر لمدة أربعة أسابيع ، مقارنة مع خط الأساس ، أكبر في المجموعة التي تلقت الدفعات الدفاعية مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي ( إنخفاض قدره 8.1 نقطة مقابل 5.6 نقطة على مؤشر شدة الأرق ( ISI ) ، وهي ذات معنى فرق واضح .. انخفض نوبات التعرض الليلي أيضا بشكل كبير بالنسبة للمجموعة التى تناولت عقار" سوفوريكسانت"( Suvorexant) ، مقارنة بالمشاركات اللاتى تناولن عقارا زائفا .

