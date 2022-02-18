الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«مجال الإعلام صعب وقاسي».. نجوى إبراهيم توجه نصيحة لإحدى متسابقات الدوم

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

حصلت المتسابقة رنا رفاعي من دمياط على الضوء الأحمر، من لجنة التحكيم في "التقديم التليفزيوني" بسبب توترها وقلقها خلال برنامج “الدوم”.

وقالت المتسابقة رنا رفاعي، خلال وقوفها أمام لجنة التحكيم ببرنامج "الدوم" المذاع عبر فضائية ON، إنها ولدت وعاشت في مدينة أسوان نظرًا لعمل والدها، إلا أنها انتقلت هذا العام للعيش في مدينة دمياط ومن ثم التقديم في المسابقة.

وتعرضت المتسابقة رنا الرفاعي للتلعثم والارتباك، لتقاطعها الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم: "كملي ولا يهمك"، وقالت الإعلامية لميس الحديدي: "من الممكن أن تحدثينا عن أي موضوع آخر إذا أردتِ".

 

التفاصيل…

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