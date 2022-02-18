الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إثارة وتشويق فى الحلقة الأولى من منافسات «الدوم» على قناة «on»

الدوم
الدوم

شهدت الحلقة الثانية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج حالة من الإثارة والتشويق والتي تضمنت مرحلة الـ٦٠ دقيقة للمتسابقين من أجل استعراض موهبتهم أمام لجان التحكيم.

 

تشويق في الحلقة الأولى من منافسات الدوم علىon

واشتعلت المنافسة في فئة التمثيل بين المتسابقين، حيث أجمع كل من يسرا ومروان حامد وعمرو يوسف على أغلبية المواهب بمنحهم أصواتهم، وكذلك في فئة تقديم البرامج التي تميزت بالموضوعية من قبل نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه.

 

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

 

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.


وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.


وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.


“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب  يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

 

واختارت لجان التحكيم في فئات المسابقة الثلاثة عدد من الفائزين والخاسرين وقدموا عدد من النصائح للمتسابقين نابعة من خبرة كببرة لدى لجان التحكيم المختلفة بالمسابقة.

لميس الحديدى الاعلام عمرو مصطفى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان عمرو يوسف الملحن عمرو مصطفى الإعلامية لميس الحديدي الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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