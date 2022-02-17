الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لميس الحديدي تفاجئ متسابق «الدوم» ياسر مصباح

لميس الحديدي
لميس الحديدي

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي عضو لجنة تحكيم برنامج الدوم المتسابق ياسر مصباح أثناء تقديمه موهبة التقديم التلفزيوني.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

وقدم المتسابق ياسر مصباح من المحلة الكبرى فقرة التقديم التلفزيونى واستعرض خلالها تقديم نشرة إخبارية رياضية، وفاجأت الإعلامية لميس الحديدي الشاب بسؤال عن مسجلي أهداف النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في مباراة الهلال السعودي.

وارتبك المتسابق أثناء الإجابة على سؤالها، لكن لجنة التحكيم التى تضم نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي  وافقت عليه في النهاية لأن أداءه طبيعى.

 

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