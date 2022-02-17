نسخة ثانية من يوسف الحسينى فى برنامج «الدوم»

انطلقت مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

فوجئ المشاهدون خلال فقرة اختيار مقدمي البرامج مع لجنة تحكيم مكونة من الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، ولميس الحديدي، وجاسمين طه، بتقدم أحد المذيعين، ويدعى محمد، وتحدث خلال الدقيقة المتاحة له عن تقرير عن الحرب الأوكرانية وروسيا، وكان المثير خلال عرضه أنه يشبه لحد كبير الإعلامي يوسف الحسيني، في الشكل وكذلك طريقة حركات يده.