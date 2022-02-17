الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

معايير اختيار المذيعين من لجنة «مقدمي البرامج» في «الدوم»

الدوم
الدوم

بدأت مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" والمذاع عبر فضائية ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

وكشفت لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة مقدمي البرامج، والمكونة من الإعلامية لميس الحديدي، نجوى إبراهيم وجاسمين طه عن معايير اختيار المتسابقين في ردهم على  سؤال الفنان يوسف عثمان.

وقالت لميس الحديدي، إن الإلقاء واللغة العربية ومخارج الحروف السليمة والشغف من أهم العوامل التي تبحث عنها في المتسابقين.

 

التفاصيل…

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وائل لطفي

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