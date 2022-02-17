نجوى إبراهيم ولميس الحديدى تحكيان بداية مشوارهما الإعلامى فى «الدوم»

ترأست الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين زكي، لجنة التحكيم في برنامج الدوم أثناء تقديم مسابقة التقديم التلفزيوني.

وانطلقت الليلة، الحلقة الثانية من برنامج "الدوم"، على قناة ON، لتبدأ المنافسة بين المتسابقين لاختيار أفضل المواهب.

وكشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن تفاصيل ظهورها الإعلامى الأول، موضحة أنها أخذت وقتا طويلا مع لجنة التحكيم المكونة حينها من 4 أفراد ولكنها كانت عازمة على النجاح.

وقالت نجوى إبراهيم، إن لجنة التحكيم التي مثلت أمامها أجمعت على رفضها، لكن إصرارها جعل اللجنة توافق فى النهاية على اختيارها.

فيما قالت لميس الحديدي، إنها حاولت إقناع الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسين هيكل، حتى قال لها: “خلاص يا لميس”.