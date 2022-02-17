الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوى إبراهيم ولميس الحديدى تحكيان بداية مشوارهما الإعلامى فى «الدوم»

ترأست الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين زكي، لجنة التحكيم في برنامج الدوم أثناء تقديم مسابقة التقديم التلفزيوني.

وانطلقت الليلة، الحلقة الثانية من برنامج "الدوم"، على قناة ON، لتبدأ المنافسة بين المتسابقين لاختيار أفضل المواهب.

وكشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن تفاصيل ظهورها الإعلامى الأول، موضحة أنها أخذت وقتا طويلا مع لجنة التحكيم المكونة حينها من 4 أفراد ولكنها كانت عازمة على النجاح.

وقالت نجوى إبراهيم، إن لجنة التحكيم التي مثلت أمامها أجمعت على رفضها، لكن إصرارها جعل اللجنة توافق فى النهاية على اختيارها.

فيما قالت لميس الحديدي، إنها حاولت إقناع الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسين هيكل، حتى قال لها: “خلاص يا لميس”.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل العثور على «رضيع» فى نفايات مجمع الإسماعيلية الطبى

وزير المالية: لا توجد كراسى للتعيين بالحكومة لكل أعداد الخريجين

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

عالم أزهرى: دعاء فى سورة الكهف يُغنيك عن الدعاء لسنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»