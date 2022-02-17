وزير المالية: لا توجد كراسى للتعيين بالحكومة لكل أعداد الخريجين

كف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إمكانية عودة فتح باب التعيينات من جديد.

وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقائه ببرنامج نظرة، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم الخميس، إن كل عام يتخرج حوالي مليون خريج، لافتًا إلى أن الحكومة ليس لديها كراسي لكل هذه الأعداد.

وأوضح أن هناك مشاريع تقيمها الحكومة وقطاع الأعمال العامة من الممكن أن تقوم بالتعيين، معقبًا: "نسينا أن لدينا هيئات لديها مشاريع وتقوم بالتعيين وهناك مشاريع في جهات متعددة، والتي تجتذب عددا كبيرا من العمالة، لتكون التنمية هي الضمانة".