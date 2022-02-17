الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عنصر إجرامى لحيازته مواد مخدرة فى حلوان 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة فى حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة حلوان ألقت القبض على عنصر إجرامي قبل ترويج كمية من الحشيش والأقراص المخدرة على المتعاطين، بدائرة القسم.

ووردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام "محمد ل"، البالغ من العمر 39 عامًا، عاطل، ومقيم بكفر العلو، دائرة القسم، سبق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش والأقراص المخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس النيابة العامة عنصر إجرامي الحشيش لأقراص المخدرة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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