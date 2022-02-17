انطلاق الحلقة الثانية من «الدوم.. بوابة النجوم»

بعدما حققت الحلقة الأولى أصداء واسعة بمشاركة النجوم مثل شيرين عبد الوهاب، كريم عبد العزيز، عفاف راضي وبعدما تأهل 200 متسابق من 27 محافظة في 3 فئات (الغناء، التمثيل، التقديم التليفزيوني)، لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة يبدأ 3 مراحل لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للفوز بمسابقة البرنامج.

وتمنح المرحلة الأولى الفرصة للمواهب المشاركة بتقديم موهبته خلال دقيقة واحدة ليتجاوزها للمرحلة الثانية والتي تسمح له بإظهار موهبته الكاملة بعد تدريبه من قبل خبراء كبار في كل فئة، ليتأهل للمرحلة الثالثة، والتي يحسم فيها الاختيار في مرحلة النصف نهائيات جمهور البرنامج لاختيار 6 مواهب للمرحلة النهائية في كل فئة.

وتمنح مسابقة برنامج الدوم فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

يتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبوعوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبوالخير. والبرنامج تقديم نهي درويش ويوسف عثمان، وهو من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".