تقارير: أبوجبل يتوصل إلى اتفاق نهائى مع النصر السعودى

كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاتفاق نهائي مع النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك محمد أبوجبل مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، وتألق وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بين الفراعنة والسنغال، التي انتهت بخسارة الفريق القومي بركلات الترجيح.

ووفقا لصحيفة "الرياضية السعودية، فإن نادي النصر السعودي اتفق مع أبو جبل على ضمه في صفقة انتقال حر، لينتقل إلى الفريق السعودي في الصيف المقبل.