الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير المالية يكشف كواليس إقرار الحد الأدنى للأجور

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور، وكان هناك متطلبات عديدة بعمل حد أدنى يبلغ 1200 جنيه.

وأضاف وزير المالية، خلال لقائه ببرنامج نظرة المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم الخميس، أنه في هذا التوقيت كثرت التساؤلات حول سبب عدم وجود حد أدنى للأجور.

وأوضح وزير المالية، أنه يوجد منظومتان؛ منظومة الأجور داخل الحكومة وما تضمه من وزاراتها وهيئاتها ومنظومة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما حدث بالفعل هو عمل حد أدنى للأجور بعد 30 يونيو يصل لـ 1200 جنيه ثم بدأ التحريك فيه. 

 

التفاصيل…

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