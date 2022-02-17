اختتام فعاليات الدورة الحادية عشر لنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS2022

اختُتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة الحادية عشر لنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية CAS2022، والتي استمرت في الفترة ما بين 8-17 فبراير الجاري، واختيار الفريق الفائز للحصول على التدريب الصيفي بالجهاز لمدة شهر.

وعلى مدار الأيام الماضية، تم تعريف وتدريب مجموعة من طلاب الحقوق والاقتصاد بمختلف الجامعات المصرية على الجهاز واختصاصاته التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلاً عن أشكال الممارسات الاحتكارية؛ من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها والرقابة على الاندماجات والاستحواذات وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، وعقب التدريب تم تقسيمهم لمجموعات وفرق والعمل على نماذج مختلفة من المخالفات لدراستها بشكل عملي، وعرض كل فريق كيفية التعامل معها وفقًا لما نص عليه القانون، وبناءً على ما تم معرفته واكتسابه من خبرات خلال الدورة التدريبية، إلى أن تم اختيار الفريق الفائز بعد التقييم من قبل اللجان المُشكلة من الفرق الفنية بالجهاز.

ويعد نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة إحدى الأدوات التي يستخدمها الجهاز لنشر ثقافة المنافسة بين فئة طلاب الجامعات وتنفيذًا لاستراتيجية 2021-2025، ولخلق جيلاً جديدًا من الكوادر البشرية المُدرَّبة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تميزت باتساع تمثيل عدد أكبر من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وزيادة الطلاب المشاركين بنسبة 20% عن الأعوام السابقة، وجاءت تزامنًا مع توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع الأكاديمي؛ سواء من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة أو من خلال بروتوكولات التعاون لإتاحة إصدارات الجهاز وأبحاثه ومكتبته للطلاب الدارسين للحقوق والاقتصاد بشكل خاص لتأهيلهم واطلاعهم بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة.