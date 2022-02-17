الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة.. وتكشف موعد الذروة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفضا جويا يسمى "الأخدود" متعلق في طبقات الجو العليا على سماء مصر.

وأضاف أن معنى “متعلق” أن قيمة الضغط تنخفض فيه بشكل كبير، بجانب انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، والتي ستصل الأيام القادمة إلى 48 درجة تحت الصفر لبعض المناطق الساحلية، و25 درجة تحت الصفر في طبقات الجو العليا فوق القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن وجود المنخفض في طبقات الجو العليا مع الكتلة الهوائية المنخفضة الموجودة على سطح الأرض والقادمة من البحر المتوسط، والتي تترواح درجة الحرارة فيها يوم السبت بين 17 و16 درجة مئوية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، يولد بعض السحب الرعدية على بعض السحب الرعدية على بعض الأماكن المتفرقة من الجمهورية، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بين خفيفة ومتوسطة.

التفاصيل…

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