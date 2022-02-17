استئناف الإسكندرية تُلزم أحمد سعد بدفع المؤخر لـ «سمية الخشاب»

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد سعد ضد طليقته سمية الخشاب، وتأييد الحكم الصادر في قضية المؤخر بعد حضورها لحلف اليمين الحاسمة في جلسة سابقة.

تفاصيل الدعوة القضائية بين أحمد سعد وسمية الخشاب

كانت الفنانة سمية الخشاب قامت دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر، في الإسكندرية، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنية.

وقدم المحامي إلى هيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر فقام الفنان أحمد سعد بإقامة دعوى ضد طليقتة لحلف اليمين بشأن استلامها كل حقوقها.

كانت قد رفضت محكمة استئناف الإسكندرية الاستئناف المقدم من الفنان أحمد سعد ضد طليقته الفنانة سمية الخشاب برقم الاستئناف 462/571 / 77 في قضية نفقة المتعة وتأييد الحكم الصادر في قضية المتعة للفنانة سمية حساب.

وقال عماد لطفي محامي الفنانة سمية الخشاب إن محكمة الاستئناف رفضت استئناف طليقها الفنان أحمد سعد في قضية المتعة الحكم الصادر لها بمبلغ 270 ألف جنية وتأييد الحكم السابق للفنانه سمية خشاب.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر، أصدرت حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب، الذي يقضي بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ مالي، وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر، وكذلك مبلغ وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.