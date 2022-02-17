حصاد القوى العاملة.. سعفان يسلم 13 ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، عدد من الأحداث الهامة، حيث قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، ويعتبر نقلة نوعية في الأداء الإداري للدولة، ويعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، ويأتي تنفيذه تزامنًا مع ميلاد "الجمهورية الجديدة" التي تتطلب تضافر جهود الدولة المصرية بما يساهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، تساهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمي، باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد في ميكنة الاقتصاد.

https://www.dostor.org/3717313



سعفان يسلم 13 ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بشركة مقاولات



سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، بديوان عام الوزارة، 12 ألفاً و966 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة أوراسكوم تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه.

https://www.dostor.org/3717355

«القوى العاملة»: صرف 112.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة في 2021



استعرض مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن المديرية قدمت الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 112 مليوناً و913 ألفاً 570 جنيهاً.

https://www.dostor.org/3717397

«سعفان»: رفع المستهدف من وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة إلى 500 ألف وثيقة



قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة، من 250 ألفاً إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".

https://www.dostor.org/3717377